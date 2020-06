Ventet at Saudi Aramco utsetter anbudsprosess ytterligere

Saudi Aramco er ifølge Upstream ventet å ytterligere utsette anbudsprosessen for utviklingsprosjektet Zuluf til tidligst fjerde kvartal 2020, skriver TDN Direkt.

Flere personer med kjennskap til Saudi Aramcos LTA-program med en rekke offshorekontraktører, sa at utviklingsprosjektet sannsynligvis vil bli utsatt til utgangen av året, og at man kan se ytterligere forsinkelser hvis covid-19-pandemien forverrer seg.

Videre skriver Upstream at internasjonale kontraktører, som er en del av Saudi Aramcos LTA-program, har innsendt bud for en viktig vedlikeholdskontrakt offshore som involverer Marjan-oljefeltet. Subsea 7 er blant selskaper som er med i LTA-programmet, ifølge nyhetsbyrået.

Ellers skriver Upstream at flere ledende internasjonale kontraktører er i kamp om et prosjekt for Totals Al Khalij-oljefelt offshore Qatar.

Flere med kjennskap til saken fortalte bransjeavisen at opptil fire EPCI-aktører har sendt inn tekniske og kommersielle bud, og at kontrakten sannsynligvis vil bli tildelt innen en måned eller to, skriver TDN Direkt.

Selskapene som er antatt å ha sendt inn bud er Subsea 7, Saipem, Sapura Energy og TechnipFMC.