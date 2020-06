Helmørkt i Europa - utenom i København

USAs president Donald Trump innkalte torsdag kveld til en pressekonferanse som holdes fredag. Det gjorde han etter at Kina godkjente en ny sikkerhetslov i Hongkong, som USA er sterkt mot. Investorene er derfor urolige.

Wall Street gjorde u-sving sent i går kveld, mens de asiatiske børsene stort sett går ned fredag. Og det smitter også over til Europa-børsene.



DAX i Frankfurt er ned 1,14 prosent, mens Milano-børsen faller 0,80 prosent. CAC 40 i Paris er ned 1,02 prosent. FTSE 100 i London svekkes med 0,64 prosent.

Amsterdam-børsen er 0,67 prosent i rødt, mens Brussel-børsen faller hele 1,49 prosent. Swiss SMI er ned 0,49 prosent. I Moskva er fallet på 0,80 prosent.

I Norden faller Oslo Børs 1,29 prosent, mens Stockholm-børsen svekkes med 1,30 prosent. Helsinki må innse et fall på 1,59 prosent.

København går derimot motstrøms. Der stiger indeksen 0,61 prosent. Danmarks brutto nasjonalprodukt (BNP) falt med 2,1 prosent i første kvartal, viser ferske tall fra Danmarks Statistik.

«Vi må også huske at vi kommer til slutten av uken og måneden. Det kan spille inn på dagens prising gitt at markedene i Europa de to siste månedene kun har klart å reversere litt over halvparten av mars-fallet. Mens de amerikanske børsene har reversert mars-tapene fullstendig», skriver Michael Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets' morgenrapport.

Dane Cekov, analytiker i Nordea Markets, mener spenningen mellom Kina og USA, samt Trumps offensive tone frem mot valget i høst, kan bremse den siste tidens oppgang i aksjemarkedet.

«Det er surt i aksjemarkedet for øyeblikket. Investorene er tilbakeholdne og venter på Trumps pressekonferanse senere i dag, hvor han vil presentere USAs motsvar til Kina, etter at landet i går vedtatte den omstridte sikkerhetsloven for Hongkong. Spenningen mellom USA og Kina har gradvis økt den siste tiden», skriver Cekov i Nordeas morgenrapport fredag.

I tillegg til Kina-situasjonen, har Trump fått mye oppmerksomhet for sin konflikt med Twitter. Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk.

Onsdag truet presidenten med å stenge sosiale medier. Før han torsdag undertegnet en presidentordre som åpner for endringer i en lov som beskytter sosiale medier.

Oljeprisene faller også noe fredag morgen. Det påvirker selvsagt heller ikke børsene positivt.