Vil Trump påvirke aksjemarkedet fredag?

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 9.377,03 poeng mens Dow Jones står i 25.254,05 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent.

Det er ventet at president Donald Trump vil holde en pressekonferanse om Kina senere i dag. Spenningen mellom stormaktene øker etter splid om situasjonen i Hongkong-regionen, der Kina har erklært økt kontroll.

«Etter at det amerikanske aksjemarkedet gjennom store deler av gårsdagens greide å beholde vunnet høyde på tross av både svakere nøkkeltall enn ventet og fravær av mer selskapsspesifikke positive faktorer snudde indeksene frem mot stengetid likevel ned på usikkerheten knyttet til hvordan USA vil reagere på den kinesiske politikken mot Hongkong. Svaret på det får vi muligens i løpet av det neste døgnet», skriver DNB Markets i fredagens morgenrapport.

Torsdag kom det tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter som viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 2.123.000 personer sist uke (pr. 23. mai).

Det totale antallet amerikanere som har mistet jobben i løpet av coronakrisen er nå på rundt 41 millioner, på sesongjustert basis. Det tilsvarer over en femtedel av USAs arbeidsstyrke.