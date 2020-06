Tech-opptur på Wall Street

Det endte til slutt med stort sett oppgang på Wall Street fredag. To av de tre toneangivende indeksene steg, og tech-aksjene ledet an.

Markedet hentet seg pent inn etter at Donald Trump talte på en pressekonferanse om situasjonen med Kina. Under talen sa Trump at han ville slutte de særskilte avtalene med Hongkong, men han indikerte ikke at han planlegger å gå ut av fase-1 avtalen med Kina, noe som lettet markedet.

Spenningene mellom Kina og USA har økt den siste tiden etter splid om situasjonen i Hongkong-regionen, der Kina har erklært økt kontroll. I tillegg har Trump kritisert Kina for landets håndtering av coronautbruddet.

JPMorgan-strateg Marko Kolanovic, som spådde at markedet ville hente seg inn i mars, sa torsdag at han nå har blitt mer negativ på grunn av spenningene mellom USA og Kina.

- Et fullstendig sammenbrudd av forsyningskjeder og internasjonal handel, primært mellom verdens to største økonomier, ville rettferdiggjøre et betydelig fall for aksjer, sa Kolanovic, ifølge CNBC.

Ellers viste ferske tall fredag at privat forbruk i USA var ned 13,6 prosent på månedsbasis i april, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd var det ventet at det private forbruket ville være ned 12,6 prosent.

Videre var private inntekter i USA opp 10,5 prosent på månedsbasis i april.

På forhånd var det ventet at private inntekter ville falle 6,5 prosent, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones falt 0,07 prosent til 25.383,11.

18 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Cisco Systems som steg 4,88 prosent.

Intel steg 1,99 prosent, mens Microsoft klatret 1,02 prosent.

Blant taperne var Warren Buffett-favoritten American Express som falt 3,11 prosent.

Boeing falt 2,70 prosent.

Nasdaq steg 1,29 prosent til 9.489,87. Indeksen er nå kun knappe fire prosent under all-time high.

Amazon steg 1,72 prosent, mens Facebook endte ned 0,16 prosent.

Netflix steg 1,52 prosent, mens Twitter-aksjen falt 1,98 prosent etter å ha merket en ny Trump-melding. Trump truet torsdag med å kontrollere eller stenge sosiale medier dersom de fortsetter med det han kaller sensur av konservative stemmer.

Tesla steg 3,62 prosent.

S&P 500 steg 0,48 prosent til 3.044,31.

Blant vinnerne var Dominos Pizza og PayPal som steg 5,71 og 4,18 prosent.

Klesgiganten Nordstrom falt 10,54 prosent etter å ha levert betydelig dårligere kvartalstall enn ventet. Klesselskapene Gap og Ralph Lauren falt også 7,09 og 5,54 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 1,89 prosent til 28,05.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,06 prosent til 35,31 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 3,41 prosent til 34,86 dollar per fat.

De lange rentene falt fredag. 10-åringen er ned 4,2 basispunkter til 0,65 prosent, mens 30-åringen er ned 4,2 basispunkter til 1,4 prosent.

Gullprisen er opp 0,95 prosent til 1.744,80 dollar per unse.