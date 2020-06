– Føles ikke ut som den beste måneden noensinne

Det har vært store svingninger i oljeprisen de siste månedene.

Nå viser imidlertid ferske tall at mai ble den beste noensinne for amerikanske lettolje eller WTI, som legger bak seg en oppgang på 88,38 prosent i mai, skriver CNBC.

For å sette det i perspektiv kan det være verdt å nevne at den nest beste måneden for amerikansk lettolje var i september 1990, da prisen la på seg 44,6 prosent.

Likevel, dagens pris er fortsatt om lag 46 prosent lavere enn den forrige toppen i januar, da et fat WTI-olje stod i 65,65 dollar fatet.

– Det er klar at det føles ikke ut som det var den beste måneden for olje noensinne, sier Regina Mayor, global energisjef i KPMG til CNBC, og fortsetter:

– Priser lavt på 30-tallet er klart bedre enn hvor vi var ved utgangen av april, men det er ikke tilstrekkelig for å sette i gang hoveddelen av produksjonen igjen.