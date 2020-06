Trekker tilbake milliardærtittelen

Det amerikanske magasinet Forbes skriver side opp og side ned om verdens unge dollarmilliardærer.

En av dem, Kylie Jenner, har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Ikke bare er hun en del av den mye omtalte Kardashian-klanen, der storesøster Kim Kardashian var først ute med sin eventyrlige suksess og millioninntekter, hun er også en kjent influencer, er en del av TV-serien «Keeping up with the Kardashians", og står bak en rekke merkevarer som har satt hennes navn på «kartet».

Blant annet skal Kylie Jenners sminkemerke, Kylie Cosmetics, ha gjort det så bra at da hun solgte 51 prosent av selskapet sitt til kosmetikkjempen Coty i januar, skjedde det angivelig til en pris på 1,2 milliarder dollar.

Nå stiller imidlertid Forbes, som kåret henne til verdens yngste dollarmilliardær i april, spørsmål om det er hele sannheten.

Ifølge magasinet viser nemlig finansielle rapporter fra Coty de siste månedene at Kylie Cosmetics er mindre i omfang, og ikke like lønnsomt som Kardashian-Jenner-familien har gitt uttrykk for.

– Det er rimelig å si at alt Kardashian-Jenner-familien gjør er «oversized», sier Stephanie Wissink, en aksjeanalytiker som dekker forbrukeraksjer i Jefferies, til Forbes, og fortsetter:

– For å opprettholde merkevaren, må den være større enn den er.

På toppen av det hele har også coronapandemien rammet kosmetikkindustrien hardt, deriblant Kylie Cosmetics.

De finansielle rapportene fra Coty i tillegg til effekten av coronapandemien, har fått Forbes til å nedjustere Kylie Jenners antatte formue til i underkant av 900 millioner dollar eller om lag 8,7 milliarder kroner.

Med andre ord, hun er ikke å regne som en dollarmilliardær lenger.

Kylie Jenners respons til nyheten, skal ifølge VG være følgende:

– Jeg kan liste opp 100 ting som er mer viktig akkurat nå enn hvor mye penger jeg har.