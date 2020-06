Nå er han verdens best betalte atlet

For første gang tar Roger Federer topplasseringen på den årlige Forbes-listen over verdens best betalte sportsutøvere.

Med sine 106,3 millioner dollar eller om lag 1.033 millioner kroner i inntekter før skatt, er den sveitsiske toppatleten den første tennisspilleren som får topplassering på listen siden listens debut i 1990, skriver Forbes.

Federers inntekter inkluderer om lag 6,3 millioner dollar eller i overkant av 61 millioner kroner i premiepenger og 100 millioner dollar eller om lag 970 millioner kroner fra tilknyttede varemerker og kampanjer.

Tennisesset avanserer dermed fra fjorårets 5. plass på listen, og får den høyeste plasseringen siden hans 2. plass i 2013.

Federer har i dag 13 tilknyttede varemerker deriblant pastamerket Barilla, champagnehuset Moet & Chandon og reisetilbehørs-giganten Rimowa, som hver betaler mellom 3 og 30 millioner dollar for å benytte seg av Roger Federers navn.

Federer, sammen med det tidligere golfesset Tiger Woods, er de to eneste utøverne som har innkassert over 100 millioner dollar i sponsorinntekter på et år, ifølge Forbes.