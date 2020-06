Meglerhus mot strømmen: Vil ha ansatte tilbake på jobb

Meglerhuset og investeringsbanken CitiGroup skiller seg fra konkurrentene på et viktig punkt midt i coronapandemien:

De ønsker å hente de ansatte tilbake til jobb, så fort det lar seg gjøre, skriver Bloomberg.

– Vårt mål er å hente de ansatte tilbake, sa toppsjefen i selskapet, Mike Corbat, under en virtuell investorkonferanse fredag.

Han la ikke skjul på at han også synes hjemmekontor har noen åpenbare fordeler.

Blant annet gjør løsningen det mulig å for han å møte klienter og ansatte rundt om i verden på én og samme uke, men likevel har ikke CitiGroup planer om å gjøre hjemmekontor til en permanent løsning.

Dermed skiller meglerhuset seg fra en rekke andre konkurrenter, deriblant Bank of New York Mellon Corp. og Synchrony Financial, som har uttalt at den endrede arbeidsstrukturen kan bli permanent - også etter coronapandemien er over.

Citigroup, som har om lag 200.000 ansatte rundt om i verden har allerede begynt å hente tilbake ansatte ved til deres kontorer i Asia, forteller Corbat.

I Hong Kong er de tilbake til 50 prosent kapasitet, mens de i Taiwan er oppe i 75 prosent kapasitet ved kontorene.