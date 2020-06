Den politiske risikoen tar av

Under den akutte fasen av kriser samler gjerne folket seg bak statslederen. Årsaken er at velgere vegrer seg for å bytte kaptein på skuta midt under en storm. Dette forklarer hvorfor vidt forskjellige politikere som Donald Trump, Erna Solberg og Angela Merkel alle klatret på meningsmålingene tidligere i vår.

Denne effekten er imidlertid sjelden langvarig og er allerede på retur. Resten av året vil den politiske risikoen ta av drevet av en helt annen dynamikk, nemlig misnøye forårsaket av en arbeidsløshet på depresjonsnivåer.

Så langt har de arbeidsløse blitt skånet for de økonomiske konsekvensene av krisen gjennom kostbare offentlige redningspakker. Disse vil imidlertid snart løpe ut, og mange vil i tillegg oppdage at arbeidsplassen de trodde de kunne vende tilbake til, ikke er der lenger.

Når det skjer, kommer sinnet og fortvilelsen til å eksplodere i brede lag av samfunnet.

Håp slår fornuft

Velgere er ikke rasjonelle. Når folk mister levebrødet sitt, tenker de ikke at årsaken er coronaviruset og at den sittende regjeringen er uforskyldt.

Politikere som gir dem håp, kommer til å vinne stemmen deres.

Massearbeidsløshet og store inntektsforskjeller vil skape et fruktbart klima for populistiske og nasjonalistiske politikere som lover mirakler. Jo verre situasjonen er, desto mer vil «håp» vinne over «fornuft». Populismen som først festet grepet om USA, vil bli normalen i stadig flere land.

Latin-Amerika

Latin-Amerika er blitt det nye episenteret for coronaepidemien samtidig som økonomien raseres. Opptøyer og revolusjoner bør ikke komme som noen overraskelse, spesielt siden dette er en del av verden som har en lang tradisjon i å styrte regjeringer.

Bedrifter som gjør forretninger her, kan fort få ubehagelige overraskelser. Det er langt fra gitt at nye makthavere vil føle seg bundet av avtaler inngått med de gamle.

Blant regimene som kan få dødsstøtet i år, kan nevnes Venezuela. President Nicolás Maduro har hittil overlevd takket være petrodollar og russiske penger. Begge deler er feid vekk nå.

Russland og Kina

Russland og Kina fremstår nærmest som definisjonen på politisk stabilitet. Begge landene bør imidlertid betraktes som grunnleggende ustabile. Akilleshælen til diktaturer er suksesjonsproblemet.

En høy arbeidsløshet vil gi ammunisjon til president Vladimir Putin og Xi Jinping sine rivaler og kan spenne bein under ambisjonene deres om å herske på ubegrenset tid.

Den sosiale kontrakten om at innbyggerne ikke krever demokrati i bytte mot en jevnt stigende levestandard, er brutt.

Hverken Putin eller Xi vil imidlertid gi seg uten kamp. Mens vestlig-orienterte og liberale politikere lett kan demoniseres som amerikanske spioner og lakeier, er det samme ikke nødvendigvis tilfelle for ultra-nasjonalister.

Midtøsten

I det kronisk ustabile Midtøsten vil den politiske risikoen sprenge skalaen i år. Her kan nevnes at momsen nylig ble tredoblet til 15 prosent i Saudi-Arabia for å kompensere for sviktende oljeinntekter.

Den sosiale kontrakten i Gulf-kongedømmene har lenge bestått i at folk flest ikke blander seg inn i styringen av landet så lenge de slipper å betale skatt. Denne avtalen er nå misligholdt. Saudi-Arabias unge men risikovillige kronprins har grunn til å sove dårlig om natten.

USA

I USA går det mot nederlag for president Donald Trump i høstens presidentvalg. Historien viser at sittende presidenter sjelden får fornyet tillit når økonomien har havarert.

Trump har imidlertid et par jokere i ermet. Det ene er om valget finner sted under en internasjonal krise som får velgerne til å samle seg bak flagget og «commander in chief». Denne høsten er en god tid for kriser og krig.

Det andre er om økonomien henter seg inn så raskt og at arbeidsløsheten er tilbake på akseptable nivåer innen valgdagen. Det skal imidlertid godt gjøres. Tiden er for knapp.

Det tredje er at Joe Biden en svak motkandidat, mens Trump har velutviklede populistiske antenner. Her kan nevnes at han i det siste har økt oppslutningen sin i den spansktalende befolkningen som tradisjonelt har vært grunnfjellet i det demokratiske partiet.

Det har han gjort ved å støtte en rask gjenåpning av økonomien tross advarsler fra medisinske eksperter. De spansktalende har blitt uforholdsmessig hardt rammet av karantenen ettersom de i liten grad kan jobbe hjemmefra.

Europa

I Europa er den største risikoen at den italienske regjeringen faller og at det kalles inn til nyvalg. Skjer det, vil ytterste høyre komme styrket ut, noe som kan sette hele eurosonen i fare.

På lang sikt har imidlertid Europa få andre alternativer enn å søke sammen.

Det er den eneste måten verdensdelen kan hevde seg i den tiltakende skarpe geopolitiske konkurransen og forbli relevant.