Meglerhus advarer: – Markedene er «virkelighetsfjerne»

VENTER TØFFERE TIDER: CitiGroup oppfordrer investorer til å ta gevinst, for andre kvartal vil by på mye tøffere tider. Foto: NTB Scanpix

– Vi føler definitivt at markedene er «virkelighetsfjerne». Vi sier til våre kunder at de bør ta gevinst og øke kontantbeholdningen nå hvis de kan, fordi vi tror ikke prisingen vil bli bedre enn den er akkurat nå, sier Manolo Falco, medsjef for investment banking i Citigroup, til Financial Times.

Intervjuet ble gjort på slutten av forrige uke, etter at aksjemarkedene verden over la en sterk børsuke bak seg.

På samme tid er fortsatt store deler av forretninger verden over fortsatt stengt grunnet corona, og verdensøkonomien er på vei inn i en av tidenes verste resesjoner.

– Når vi får fasit for andre kvartal, vi begynner å se hvor mye selskapene lider og den virkelige effekten av hva det betyr, tror vi det kommer til å bli mye verre enn det ser ut til i dag, sier Falco til FT, og fortsetter:

– Markedene priser inn en V-formet innhenting, at alle skal tilbake til jobb og ting kommer til å gå bra. For å være helt ærlig - jeg tror ikke det kommer til å bli så enkelt.