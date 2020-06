Russland hevder nå at de har utviklet en effektiv behandling for coronavirus, som skal tas i bruk av sykehusene i juni, skriver CNBC.

Ifølge nettstedet skal foreløpige studier vise at medisinen Avifavir forkorter sykdomsperioden for pasienter med covid-19.

For øyeblikket pågår den siste fasen av kliniske studier, som omfatter 330 pasienter, men allerede lørdag skal medisinen ha blitt godkjent av russiske helsemyndigheter.

– Et stort, stort skritt

Utvikling og produksjon av Avifavir finansieres av Russian Direct Investment Fund (RDIF).

– Et stort, stort skritt fremover. Vi tror at det nå kun er to antivirale medisiner som er virkelig effektive. Det er USAs Remdesivir, samt dette Favipiravir-medikamentet, som også er veldig lovende, sier RDIF-sjef Kirill Dmitriev til CNBC.

Ifølge data fra en av de tidligere studiene testet 65 prosent av de 40 pasientene negativt for coronavirus etter fem dager med behandling.