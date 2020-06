Strateger trekker tilbake dystre spådommer

Strateger ledet av David Kostin i Goldman Sachs har trukket tilbake sin spådom om at S&P 500 vil falle til 2.400, skriver Bloomberg.

Det ville i tilfelle vært over 20 prosent under fredagens 3.044.

Nå ser Goldman Sachs-strategene en nedsiderisiko ned til 2.740 for S&P 500, men utelukker ikke at indeksen også kan stige til 3.200, ifølge et notat datert 29. mai.

– Den kraftige gjeninnhentingen i markedet betyr at vårt forrige tremånedersmål på 2.400 neppe vil bli realisert, skrev strategene, og forklarer hvorfor bildet ser annerledes ut nå:

– Pengepolitisk og finanspolitisk støtte begrenser sannsynligvis nedsiden til omtrent 10 prosent, heter det i notatet.

Meglerhuset argumenterer likevel for at aksjemarkedet på kort sikt er usikkert og i beste fall «nøytralt».

Notatet viser at Goldman Sachs fortsatt er av den oppfatning at S&P 500 vil stå i 3.000 ved utgangen av året.