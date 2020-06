Oljeprisen styrker seg: Vil Opec+ forlenge kutt?

Det er små utslag for oljeprisen mandag, men prisene er likevel opp siden slutten av forrige uke.

På formiddagen mandag omsettes et fat Brent-olje for 37,98 dollar fatet, mens et fat WTI-olje står i 35,46 dollar.

NB! Prisen for Brent-olje over gjelder nå for august-kontrakten, da juli-kontrakten har rullet av.

Til sammenligning stod et fat Brent-olje i 35,66 dollar fatet(NB! Dette var juli-kontrakten), mens WTI-oljen ble omsatt for 33,50 dollar fatet ved børsslutt fredag.

Fokus ligger nå på det forestående Opec+-møtet.

Medlemslandene og +landene, inkludert Russland, er ventet å møtes allerede denne uken for å diskutere en forlengelse av de rekordhøye produksjonskuttene, som foreløpig gjelder ut juni.

Ifølge kilder skal Opec og Russland være i samtaler om å forlenge kuttene i 1-2 måneder, melder Reuters.

– Vi kan se en forsiktig tilbaketrekning i prisene på råolje gitt at prisene til forbruker ikke har hengt helt med... men hvis Opec + kommer med en tre måneders forlengelse, er det en mulighet for at prisene kan treffe 40-dollar nivået, sier OCBC-økonom Howie Lee til Economic Times.