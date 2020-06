Seadrill vil av børsen i New York

Det går frem av en børsmelding etter stengetid mandag.

Seadrill mottok i mars en melding fra New York Stock Exchange at det ikke holdt standarden for notering. Årsaken er at aksjen hadde vært under minimumskravet på en dollar over 30 dager.

Selskapet svarte da med at intensjonen videre var å overholde kravene. Nå har Seadrill snudd. Selskapet begrunner dette med coronakrisen. Det har endret markedet betydelig for Seadrill.

«Andre faktorer tatt i betraktning rundt å opprettholde notering på NYSE, så har styret besluttet at en avnotering av NYSE er i selskapets beste interesse», heter det i Seadrills børsmelding.

Mandag falt Seadrill-aksjen 1,38 prosent til 0,46 dollar. Seadrill vil starte prosessen med å avnotere aksjene. Siste handelsdag blir trolig rundt 19. juni. Seadrill understreker at selskapet fortsatt vil være notert på Oslo Børs. Tirsdag kommer kvartalsrapporten til Seadrill.

Borr Drilling, dominert av Tor Olav Trøim, mottok tidligere i våres samme advarsel fra New York Stock Exchange om at aksjen har blitt handlet for lavt over lengre tid. Borr Drilling opplyste raskt at ambisjonen er å være notert på NYSE. Aksjen endte mandag ned 3,20 prosent til 0,60 dollar.