dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 1,4 prosent, eller innenfor intervallet [1,1, 1,6] prosent.

– Spenningene mellom USA og Kina fortsetter å prege overskriftene i Asia, dog investorene sendte likevel børsene opp tirsdag. At flere land og regioner i verden gradvis åpner opp sine økonomier begynner nå å gi positive globale vekstimpulser. Dette er alfa og omega for aksjemarkedene.

– Denne uken skal verdens store oljeprodusenter møtes for å avgjøre om dagens produksjonskutt skal videreføres. Forventningen til en videreføringer er store, noe som har bidratt høyere oljepris gjennom helgen. Det er naturlig å anta at dette vil hjelpe Oslo Børs i dag, spesielt oljesektoren.



Asia

I Asia er det positiv stemning i morgentimene.

Fredag ga president Donald Trumps pressekonferanse om Kina og Hong Kong håp blant markedsaktørene om avtagende spenning mellom USA og Kina, ettersom Trump ikke nevnte sanksjoner eller tollavgifter.

Ifølge Reuters- og Bloomberg-kilder skal kinesiske myndigheter ha instruert statlige landbruksselskaper om å stanse innkjøpene av enkelte amerikanske landbruksprodukter, inkludert svinekjøtt og soyabønner.

– Det er naturlig å anta at Trumps harde retorikk ovenfor Kina er et ledd i hans strategi inn mot høsten presidentvalg, sier Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.



I Japan stiger Nikkei 1,30 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,06 prosent, mens CSI 300 klatrer 0,04 prosent. Hang Seng styrkes 0,46 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,95 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,49 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 1,48 prosent.

Wall Street

Etter få minutters handel var samtlige av de ledende børsindeksene i New York ned, men snudde i løpet av mandagen.

Dow Jones steg 0,36 prosent til 25475,0. Nasdaq styrket seg 0,66 prosent til 9.552,0, mens S&P 500 gikk opp 0,38 prosent til 3.055,7.

Ferske tall fra Institute for Supply Management (ISM) viste mandag at produksjonsindeksen er stigende i USA.

Det er gode nyheter ifølge ISM, som melder at den generelle amerikanske økonomien vokser.

Det er samtidig urolige tider i USA med store demonstrasjoner etter at George Floyd ble drept av politiet nylig.

En ny obduksjonsrapport, som er bestilt av familien til avdøde George Floyd, viser at afroamerikaneren døde av kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen.

Store selskap tar avstand mot rasismen. Nike, Apple, Walmart, Instagram og Goldman Sachs er blant flere som har uttrykt dette.





Olje

Oljeprisen steg mandag kveld, og et fat brentolje ble ved 19-tiden omsatt for 37,97 dollar. Tirsdag stiger prisen svakt med 0,21 prosent. Et fat brentolje står nå i 38,61 dollar. WTI-oljen er opp 0,44 prosent til 36,29 dollar fatet.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 796,77 poeng fredag, en nedgang på 1,17 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 9,3 milliarder kroner.

Siem Offshore endte som fredagens taper med et fall på 18,2 prosent til 0,90 kroner.

En av fredagens største vinnere var Storm Real Estate, som landet en ny standstill-avtale på onsdag forrige uke. Aksjen steg 13,6 prosent til 4,52 kroner, men er en miniputt på Oslo Børs med en børsverdi på 40 millioner kroner.