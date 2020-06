Egil Hogna forlater Hydro

Egil Hogna, konserndirektør for forretningsområdet Extruded Solutions i Hydro, har besluttet å forlate Hydro for å overta som adm. direktør for Norconsult, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Prosessen med å finne en ny leder for forretningsområdet Extruded Solutions har startet. Hogna vil fortsette som konserndirektør til en ny leder er på plass, senest 1. desember 2020.

– Egil Hogna har spilt en viktig rolle for Hydro som leder for forretningsområdet Extruded Solutions. Han har vist sterke lederegenskaper og tatt faste grep for å posisjonere virksomheten for fremtiden, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.