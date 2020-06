Coronakrise: Dette er de populære aksjefondene

KUNDENE LIKER TEKNOLOGIFOND: – Teknologi er den bransjen som har gjort det best så langt i 2020, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

KUNDENE LIKER TEKNOLOGIFOND: – Teknologi er den bransjen som har gjort det best så langt i 2020, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Foto: Iván Kverme

Nordnets fondskunder posisjonerer seg for videre børsoppgang, og nettokjøpte aksjefond for 583 millioner kroner i mai.

- Den positive utviklingen fra april fortsatte i mai, med nedgang i antall nye smittede og gradvis gjenåpning av samfunnet. Dette tolker aksjemarkedet positivt. Når alternativet er null rente i banken og pengemarkedet, frister det tydeligvis mer med en mulig oppside i aksjemarkedet, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, og viser til TINA-effekten - "There is no alternative".

I løpet av forrige måned ble det nettokjøpt rentefond for 76 millioner og kombinasjonsfond for 15 millioner.

Satser på teknologifond

5 av 10 fond på topp 10-listen over de mest kjøpte fondene i mai var teknologifond.

- Teknologi er den bransjen som har gjort det best så langt i 2020. Mange av de store teknologiselskapene har profitert på coronakrisen ved at de øker inntektene på salg av strømmetjenester, programvare, netthandel og lignende. Alle de fem FAANG-aksjene er i pluss hittil i år, med Amazon og Netflix på topp med ca 30 prosent oppgang målt i dollar, kommenterer spareøkonomen.

De fem teknologifondene som er mest populære er DNB teknologi, Black Rock World Technology, BGF Next Generation Technology, JP Morgan US Technology og Tin ny teknik.

Topp 10 nettokjøpte fond i mai:

DNB teknologi KLP aksjeglobal indeks V Nordnet indeksfond Norge DNB global indeks KLP aksje global indeks IV Black Rock World Technology BGF Next Generation Technology JP Morgen US Technology Tin ny teknik Handelsbanken hållbar energi

Topp 10 nettosolgte fond i mai: