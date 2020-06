Meglerhus kommenterer tirsdagens nyheter fra Seadrill

Tirsdag morgen presentert Seadrill sine kvartalstall, noe som sender aksjen ned 10,4 prosent til 3,95 kroner.

I første kvartal 2020 omsatte det John Fredriksen-dominerte selskapet for 321 millioner dollar, opp fra 302 millioner dollar i første kvartal 2019. Nettoresultatet endte på minus 1,57 milliarder dollar, mot en negativt resultat på 296 millioner dollar i samme periode året før.

Solide nedskrivinger

Resultatet ble tynget av nedskrivninger på 1,2 milliarder dollar, og ledelsen forbereder nå en omfattende restrukturering.

«Med en viss tvil, tror vi at det kommer til å finnes begrenset med verdier igjen og vi forventer at aksjen tynges i dag», skriver Kepler Cheuvreux i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Nedskrivningen kommer heller ikke som noen overraskelse på analytikerne i Pareto Securities.

«Med flere andre sammenlignbare selskaper som har gjort tilsvarende justeringer for sine eiendelsverdier kommer ikke nedskrivningen som en overraskelse, men det er likevel en bekreftelse på den forventede intensjonen om å skrape en del av selskapets flåte», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities mener det er positivt at industrien gjør tiltak for å adressere disse problemene, og mener hastigheten på skraping har vært relativt bra så langt.

Exit New York

Mandag kunngjorde Seadrill at selskapet har besluttet å stryke aksjen fra notering på New York-børsen.

I mars fikk selskapet beskjed fra New York Stock Exchange at det ikke holdt standarden for notering. Årsaken var at aksjen hadde vært under minimumskravet på én dollar over 30 dager.

Selskapet svarte da med at intensjonen videre var å overholde kravene. Nå har Seadrill snudd, og begrunner det med coronakrisen.