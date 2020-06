Aksjene stiger på New York-børsen

TIRSDAG: Handelen på New York-børsen starter i pluss.

TIRSDAG: Handelen på New York-børsen starter i pluss. Foto: Reuters

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,1 prosent og står i 9.559,70 poeng mens Dow Jones står i 25.603,23 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent.

«At restriktive smittevernstiltak trappes ned, at hverdagen så smått begynner å venne tilbake og at aktiviteten tar seg gradvis opp virker å veie tungt», skriver DNB Markets i en rapport tirsdag.

Analytikerne mener enkelte nøkkeltall bidrar til å understøtte et bedre risikosentiment, som for eksempel en bedring i aktiviteten i industrien verden over, da særlig i ISM-indeksen fra amerikansk industri.

«Likevel, oppgangen kommer tross kraftige opptøyer i mange amerikanske byer som man kunne tenke seg ville bremse gjeninnhentingene nå som mange stater letter på de restriktive tiltakene», skriver meglerhuset.