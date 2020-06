Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

– Verdensøkonomien viser tegn til bedring etter vinterens Covid-19 stillstand har brakt optimismen tilbake i finansmarkedene.



– Når det er sagt, det er fremdeles lang vei å gå før verdensøkonomien kan friskmeldes gitt at en effektiv behandlingsform for viruset gjenstår å utvikle. Videre, ligger det i kortene at de aller svakeste selskapene vil slite med å komme igjennom krisen.

Asia

I Asia peker pilene oppover onsdag morgen og de toneangivende børsene stiger i morgentimene.

Oppgangen i Sør-Korea er spesielt sterk og skyldes, ifølge CNBC, at landet i dag lanserte et tilleggsbudsjett på 35,3 billioner won, tilsvarende cirka 29 milliarder dollar.

Landet vil dermed ha bevilget totalt 270 billioner won i stimuli for å få økonomien på bena igjen.

Det er fortsatt steile fronter mellom USA og Kina, spesielt etter at det er blitt rapportert brudd på handelsavtalen fra Kina sin side gjennom reduserte bestillinger på ulike matvarer.

I Japan stiger Nikkei 0,98 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,48 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,51 prosent, og CSI 300 er opp 0,55 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 1,20 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp hele 3,03 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,56 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 1,80 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg tirsdag.

Dow Jones steg 1,05 prosent til 25.742,7 og er med det ned 9,8 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,82 prosent til 3.080,8. Det vil si at indeksen har falt 4,6 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,59 prosent til 9.608,4. Indeksen har dermed steget 7,1 prosent siden nyttår.

USA kan nå melde om at smittehastigheten har gått noe ned, noe som var med å løfte indeksene.

«At restriktive smittevernstiltak trappes ned, at hverdagen så smått begynner å venne tilbake og at aktiviteten tar seg gradvis opp virker å veie tungt», skriver DNB Markets i en rapport tirsdag.

Smittehastigheten har vært under én de siste tre dagene. Det indikerer at nye smittetilfeller kan falle fremover.

De store selskapene var med på å løfte indeksene og blant annet steg Microsoft og Boeing henholdsvis 1,1 og 1,3 prosent. Western Union løftet seg 11,3 prosent, mens Facebook steg 0,4 prosent, Apple var opp 0,5 prosent og Amazon gikk smått i pluss med 0,1 prosent.

Olje

Oljeprisen steg tirsdag kveld, og et fat brentolje ble ved 19-tiden omsatt for 39,30 dollar. Onsdag stiger oljeprisen 1,47 prosent og et fat brentolje står nå i 40,10 dollar.

Det er første gang på tre måneder at oljeprisen bikker 40 dollar.

Oppgangen kommer i kjølevannet av det kommende møtet i Opec. Der forventes det at kartellet skal legge frem planene fremover for det tidligere produksjonskuttet på 9,7 millioner fat om dagen fra april.

– I morgen møtes verdens oljeprodusenter, med OPEC+ i spissen, for å diskutere den seneste kuttavtalen mellom partene. Det ligger i kortene at dagens produksjonskutt vil bli forlenget frem til høsten, sier Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

– Oljeprisen har ila. det siste døgnet passert 40 dollar per fat, noe som isolert sett er positivt, dog deler av denne oppgangen skyldes det faktum at dollaren har falt i verdi. Oljeprisen er forøvrig på det høyeste nivå på tre måneder, men er likevel ned 39 prosent for året, sier Berntsen.

WTI-oljen er opp 1,15 prosent til 38,17 dollar fatet.

Hovedindeksen

Det ble en lystig dag på Oslo Børs og pilene pekte kraftig oppover.

Hovedindeksen steg 2,30 prosent og endte på 815,08 poeng tirsdag. Det er høyeste nivå siden starten av mars.

Det ble samtidig handlet aksjer for 6,4 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke-dominerte aksjer hadde en god dag også. Aker BP gikk opp 6,37 prosent til 166,10 kroner, mens Aker ble løftet 8,94 prosent til 319,40 kroner. Aker Solutions la på seg 6,71 prosent til 7 kroner, og REC Silicon gikk opp 1,42 prosent til 3 kroner.

XXL-aksjen hadde en sterk børsdag tirsdag og føk opp 11,78 prosent til 16,70 kroner.

Blant taperne var Seadrill som falt 14,97 prosent til 3,75 kroner etter inntektsfall og nedskrivninger. Norwegian ramlet 9,57 prosent til 3,40 kroner og Borr Drilling gikk ned 9 prosent til 5,46 kroner.