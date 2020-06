Analytiker med kraftig børsadvarsel: – En økende følelse av uro

I går endte Oslo Børs opp over 2 prosent, mens også de europeiske børsene steg mye. På Wall Street endte de ledende indeksene opp 0,6-1,1 prosent.

Det skjer samtidig som det er kaos og store demonstrasjoner på gatene i USA etter at afroamerikaneren George Floyd ble drept av politiet.

Michael Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets, skriver at markedet har hatt en tendens til å riste av seg det meste de siste årene.

«Investorer har blitt vant til ideen om at aksjemarkedet bare kan gå i en retning», skriver Hewson.

Brexit, Trump og konflikter biter ikke

Han trekker frem at det har vært flere store hendelser han karakteriserer som populistiske de siste fem årene: Brexit, valget av Donald Trump, oppblusning av konflikter i Midtøsten, handelsspenninger mellom USA og Kina, samt uro mellom Nord-Korea og Japan.

«Ved hvert av disse tilfellene har markedene mer eller mindre trukket på skuldrene, men ikke før i år har de gjennomgått en kort spasme», skriver Hewson og tenker da på coronaviruset som senket børsene i mars.

Siden har de hentet seg kraftig inn, særlig i USA.

– Økende følelse av uro

Hewson antyder at aksjemarkedet burde ha slitt mer grunnet coronakrisens ringvirkninger på økonomien, men forklarer oppturen med store pengepolitiske pakker.

«Det bør derfor ikke være overraskende at amerikanske aksjer ser forbi et portforbud om natten. (...) Ettersom aksjemarkedene ser ut til å riste av seg alt som kastes på dem, er det en økende følelse av uro når det kommer til sammenhengen mellom det som skjer på Wall Street og det som skjer på gaten med tanke på kraftig økende arbeidsledigheten», skriver Hewson.

CMC Markets-analytikeren peker igjen på at markedene drives av finanspolitiske stimulanser, men advarer om at han er svært bekymret for at investorer feilpriser hvor hardt rammet økonomien vil bli av coronakrisen fremover.

Den siste tiden har flere land åpnet gradvis opp i kampen mot viruset. Uten at smittetallene har blitt markant verre. Det gir håp for investorer, samtidig har oljeprisen også steget godt.