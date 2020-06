Mark Mobius venter V-formet utvikling

– Om jeg ser på markedene, ser jeg en V-formet innhenting. Det er det markedene forteller oss. Alle marked i verden er opp 20-30 prosent siden bunn, sier Mobius i et TV-intervju med Bloomberg.



Han er grunnlegger av Mobius Capital Partners, og holder til i München. Mobius er en kjent finansprofil og er stadig i amerikanske medier.

Coronakrisen rammet aksjemarkedene hardt i mars. Siden har de hentet inn store deler av fallet.

Flere, deriblant CMC Markets-analytiker Michael Hewson, advarer mot at det ikke er sammenheng mellom det som skjer på Wall Street og den harde realiteten med tøffe tider for økonomien og høy arbeidsledighet.

I tillegg har det den siste tiden vært store demonstrasjoner mot rasisme i USA, og sur stemning mellom Kina og USA.

Mobius tror ikke investorene som venter at sentralbanker vil ta regningen, får seg en negativ overraskelse.

– Jeg tror ikke det. Det vi hører fra selskap verden over, er at kundene har kommet tilbake etter nedstengningen var over. Her i München ser jeg folk i kø utenfor butikker. Det betyr at folk virkelig vil tilbake og bruke penger. Så fort nedstengningen er over, ser vi en stor innhenting for mange selskap, sier Mobius.

Mens makrotall og BNP-veksten har vært negativ den siste tiden, og er ventet å bli det en stund fremover, ser han at oppturen vil snu senere og bli minst like stor.