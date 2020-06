Nordnet-kundenes daytrading-favoritter

Mai-statistikk fra Nordnet viser at nettmeglerens aktive profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 6,0 milliarder kroner i løpet av måneden.

De norske, aktive kundene foretok seg i snitt 8.000 handler per dag i mai.

Aksjer sto for 5,0 milliarder kroner, mens handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forwardkontrakter passerte én milliard kroner.

Hoteller og bildeler

Scandic Hotels ble månedens mest omsatte aksje, og steg over 30 prosent til tross for stengte hoteller. Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet viser til at selskapet både sikret en emisjon, i tillegg til flere kredittfasiliteter.

– Omsetningen er det heller ingenting å si på, da denne har blitt handlet 20-40 prosent mer enn daglig snitt i 2019. Selskapsspesifikke nyheter, kombinert med stor interesse, tiltrekker også profesjonelle tradere – noe man ser av handelsmønsteret, sier han i en kommentar.

Aktiviteten var også svært høy i Kongsberg Automotive.

– Det har lenge vært kjent at selskapet har hatt behov for frisk egenkapital, og i løpet av mai ble 700 millioner kroner hentet på 10 øre. Dette tilsvarte en utvanning på 94 prosent fra markedskurs, og aksjen har således svingt kraftig både før og etter denne nyheten ble kjent, fortsetter Johannesen.

– Stor Norwegian-tro

Høyt på listen over Nordnet-tradernes favoritter finner vi fortsatt Equinor og Norwegian.

– Equinor har over lang tid vært en tradingfavoritt blant våre mest aktive kunder. Dette har sin forklaring i at dette er en av aksjene med best likviditet, noe som gjør det mulig å omsette store volumer på relativt kort tid, sier investeringsøkonomen.

I Norwegian beskriver Johannesen Nordnet-kundenes aktivitet som ellevill siden selskapet kommuniserte ut sin refinansieringsplan.

– Det vil gjennom året bli konvertert milliarder av nye aksjer som vil komme ut i markedet i flere transjer. Til tross for dette virker markedet å ha stor tro på Norwegian fremover, sier han.

Vi merker oss også at BerGenBio er inne på topp 10-listen, etter at selskapet ble utvalgt til å delta i en klinisk studie for å utbedre en potensiell coronavaksine.

Aksjen steg over 120 prosent i mai.

Mest omsatte aksjer (netto)

1) Scandic Hotels: 771.015.833 kroner

2) Kongsberg Automotive: 565.375.006 kroner

3) Equinor: 499.466.020 kroner

4) Norwegian: 276.138.328 kroner

5) DNB: 212.154.549 kroner

6) BerGenBio: 180.156.432 kroner

7) Frontline: 143.471.792 kroner

8) Nordic Nanovector: 136.042.951 kroner

9) Bouvet: 122.037.096 kroner

10) Aker BP: 121.156.801 kroner

Trygve Hegnar er gjennom sitt investeringsselskap, Periscopus AS, femte største aksjonær og eier fem prosent av Scandic Hotels Group.