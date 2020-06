Nøkkeltall fra Sør-Europa viser markant nedgang i april

Endelige sammenstilte tall for innkjøpsindeksen (Purchasing Management Index) har kommet for Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. Samtlige tall er bedre enn ekspertene hadde estimert.

En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå – under 50 viser fallende aktivitetsnivå.

Den spanske innkjøpsindeksen for tjenestesektoren var 27,9 poeng i mai, mot en ventet indeks på 25,0.

Analytikere i IHS Markit mener PMI-tallene viser at spansk BNP mest sannsynlig vil falle med tosifrede tall i andre kvartal.

«Til tross for lemping på restriksjonene har den økonomiske aktiviteten i Spania blitt innskrenket drastisk i mai. Selv om det er en økning fra de ekstreme tallene i april, holder de nyeste PMI-tallene seg lave og bekrefter at spansk økonomi høyst sannsynlig vil falle tosifret i andre kvartal», skriver IHS Markit i en rapport.

«Det er ventet at stadig økende arbeidsledighet og pessimisme blant bedrifter peker mot at det er en lang vei tilbake til verdier pre-coronaviruset», konkluderer analytikerne med.

Bedring, men...

Den endelige sammenstilte innkjøpsindeksen i eurosonen var 31,9 i mai – opp markant fra 13,6 foregående måned. Ventet var en verdi på 30,5. Endelig PMI-tall for tjenestesektoren ble 30,5 i mai, sammenlignet med 12,0 foregående måned. Foreløpig tall var 28,7.

Den franske innkjøpsindeksen var 32,1 i mai. På forhånd var det ventet et PMI-tall på 30,5. Endelig PMI-tall for tjenestesektoren ble 31,1 i perioden, mot ventet 29,4.

Tall for den italienske innkjøpsindeksen for tjenestesektoren var 28,9 poeng i mai, mot ventet 26,5 poeng.

Endelige sammenstilte tall for den tyske innkjøpsindeksen var 32,3 i mai, mot ventet 31,4.

Endelig tall for PMI-sammenstilt i Storbritannia var 30,0 i mai, fra 13,8 poeng foregående måned og ventet 28,9 poeng. PMI for tjenestesektoren var 29,0 i perioden, fra 13,4 foregående måned og ventet 28,0. Det foreløpige tallet var 27,8.

Tallene viser altså at til tross for at samtlige land leverer bedre tall enn ventet, re landene fremdeles er i en nedadgående periode.

Alle tall er hentet fra Direkt Makro.