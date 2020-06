Danske Bank mer positive - ser større sjanse for V-rekyl

Meglerhuset er marginalt mer positive for utviklingen til verdensøkonomien, går det frem av en ny oppdatering.

«Vi antar fortsatt 50 prosent sannsynlighet for en U-formet utvikling i BNP-veksten, men tror likevel ikke på full normalisering av absolutt vekstnivå før i 2022. Vi ser nå 15 prosent sannsynlighet (tidligere 10 prosent) for en V-formet rekyl og 35 prosent sannsynlighet (tidligere 40) for en W-formet utvikling der nye smitteutbrudd utløser nye runder med restriksjoner og forlenget resesjon», skriver Danske Banks sjefstrateg Christian Lie.

Han peker på at utviklingen av vaksine eller behandling mot coronaviruset kan bli en positiv trigger. Det samme gjelder en raskere og kraftigere normalisering av den økonomiske aktiviteten enn ventet.



Negative triggere kan ifølge Danske Bank være nye smittebølger, at klassiske resesjondrivere som høy arbeidsledighet og lav investeringsvilje utløses, samt politisk uro rundt Kina/USA og Brexit.

Etter store fall i mars, har aksjemarkedene gått mye den siste tiden. Også oljeprisen har bedret seg markant.

«Aksjemarkedene har steget nærmest uavbrutt i 10 uker og representerer den kraftigste rekylen fra et bear-marked tilknyttet en resesjonsperiode noen gang. Siden 23. mars har S&P 500 steget 38 prosent, mens europeiske, norske og EM-aksjer har steget rundt 29 prosent. Globale high yield-obligasjons har steget 20 prosent», skriver Lie.

Sjefstrategen peker videre på at samtlige seks stemingsindikatorer har beveget seg i riktig retning den siste tiden: Fallende HY-spreader, dollar-indeks, VIX-indeks, tysk/italiensk renteforskjell og TED-spread, samt stigende US inflasjonsforventninger.