Positiv start på New York-børsen

BØRSOPPGANG: Onsdagens handel på New York-børsen starter i pluss. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,4 prosent og står i 9.645,27 poeng mens Dow Jones står i 25.979,95 poeng etter en oppgang på 0,9 prosent.

ADP-tallene, som indikerer antall sysselsatte i privat sektor i USA, viser at 2,76 millioner jobber ble borte i mai.

Det var på forhånd ventet at det skulle være en nedgang på 9 millioner personer i sysselsettingen i mai. Altså overrasker onsdagens tall på en positiv måte.

I april mistet 20,2 millioner sysselsatte jobben i privat sektor, noe som var det verste tallet i historien på grunn av coronakrisen.