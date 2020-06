Boeing-aksjen til værs på Wall Street

Boeing-aksjen stiger nærmere 10 prosent på Wall Street onsdag, og er vinneren i Dow Jones-indeksen.

Oppgangen skjer etter at flyprodusenten ble enig med reiselivskonsernet TUI om erstatning for at alle 737 MAX-fly ble satt på bakken.

De økonomiske detaljene i avtalen er ikke kjent, men TUI sa onsdag at den dekker en betydelig andel av de økonomiske tapene selskapet har hatt. Avtalen omfatter også en utsettelse på inngåtte avtaler om nye fly.

Boeing 737 MAX-flyene har stått på bakken verden over siden mars i fjor etter to flystyrter på kort tid med flytypen i Indonesia og Etiopia, som til sammen tok livet av 346 mennesker.

Boeing har startet opp igjen produksjonen av flytypen, selv om den fortsatt ikke er godkjent av det amerikanske luftfartsverket FAA.

Siden bunnen i mars har Boeing-aksjen steget nærmere 90 prosent.