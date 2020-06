Oppgangen fortsatte med full styrke på Wall Street onsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Positive tall fra arbeidsmarkedet skapte håp om at det verste er forbi, og bidro til oppgangen.

Antall sysselsatte i den private sektoren i USA falt med 2,76 millioner i mai, ifølge en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services. På forhånd var det ventet en nedgang i sysselsettingen på 9,0 millioner personer, ifølge Direkt Makro.

- Vi ser en «risk-on trade» igjen i dag. Mye av dette har med dataene å gjøre. Markedet tror at det verste er forbi oss, og at økonomien henter seg inn igjen, sa Ryan Nauman i Informa Financial Intelligence, til CNBC.

Så langt denne uken har Dow Jones steget godt over tre prosent, selv om det er store uroligheter i USA.

- Til tross for flere viktige problemer, som nasjonale demonstrasjoner, Kina-relasjoner og en pågående pandemi, er aksjemarkedet primært fokusert på en ting, og det er gjenåpning av amerikansk og global økonomisk aktivitet, sa sjefsstrateg Jim Paulsen i Leuthold Group, ifølge CNBC.

Ellers viste ferske tall onsdag at industriordrene i USA var ned 13,0 prosent på månedsbasis i april, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd var det ventet at industriordrene ville falle med 14 prosent, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 2,05 prosent til 26.269,89.

25 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Boeing som steg hele 12,90 prosent. Oppgangen skjedde etter det ble klart at flyprodusenten ble enig med reiselivskonsernet TUI om erstatning for at alle 737 MAX-fly ble satt på bakken.

Warren Buffett-favoritten American Express steg 6,37 prosent.

Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs steg 5,45 og 3,15 prosent, mens oljegigantene Exxon Mobil og Chevron suste opp henholdsvis 4,06 og 2,61 prosent.

Taperen ble Walmart som falt 0,41 prosent.

Nasdaq steg 0,78 prosent til 9.682,91.

Indeksen er nå kun 1,5 prosent under all-time high.

Amazon steg 0,24 prosent, mens Facebook falt 1,10 prosent.

Netflix falt 1,25 prosent, mens Alphabet falt 0,21 prosent.

Tesla steg 0,16 prosent.

S&P steg 1,36 prosent til 3.122,87.

Indeksen er nå rundt åtte prosent under all-time high, og har steget over 40 prosent siden bunnen i mars.

Flyselskapene hadde en god dag, og United Airlines og Southwest Airlines steg 12,50 og 5,57 prosent.

General Motors steg 6,02 prosent etter at ferske tall viste at kjørtøysalgene i mai var høyere enn ventet, ifølge CNBC.

Royal Caribbean Cruises steg 3,75 prosent. Siden bunnen i mars har aksjen steget rundt 200 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 5,74 prosent til 25,30.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,08 prosent til 39,56 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,15 prosent til 36,81 dollar per fat.

Yielden på både den korte og de lange rentene steg. 2-åringen er opp to basispunkter til 0,18 prosent, mens 10-åringen er opp 7,7 basispunkter til 0,76 prosent. 30-åringen er opp 6.4 basispunkter til 1,55 prosent.

Gullprisen er ned 1,95 prosent til 1.700,20 dollar per unse.