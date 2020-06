Utsikter til kraftig investeringsfall

NEDGANG: I investeringsundersøkelsen gjennomført i andre kvartal anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2020 til om 246,7 milliarder. Dette tilsvarer en nedgang på 4,7 prosent sammenlignet med anslaget for 2019, gitt på samme tid i fjor.

NEDGANG: I investeringsundersøkelsen gjennomført i andre kvartal anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2020 til om 246,7 milliarder. Dette tilsvarer en nedgang på 4,7 prosent sammenlignet med anslaget for 2019, gitt på samme tid i fjor. Foto: Dreamstime

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en nedgang i 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

For 2021 antydes det et kraftig fall for de samlede investeringene.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i andre kvartal anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2020 til om 246,7 milliarder.

Dette tilsvarer en nedgang på 4,7 prosent sammenlignet med anslaget for 2019, gitt på samme tid i fjor.

Fallet kan ifølge SSB hovedsakelig tilskrives en klar nedgang i industriinvesteringene, men investeringer innenfor kraftforsyning trekker også ned.

Investeringer innenfor olje- og gassvirksomhet bidrar også negativt med en moderat nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2019.

Oljebransjen venter å investere 180,3 milliarder kroner i 2020 og 145,6 milliarder kroner året etter.

Virksomhetenes siste anslag for samlede investeringer i 2021 antyder en kraftig nedgang på hele 15 prosent sammenlignet med tilsvarende 2020-anslag.

Nedgangen i 2021 drives av et kraftig investeringsfall i olje- og gassvirksomhet. Lavere investeringer i industrien og kraftforsyning bidrar også i negativ retning.

«De samlede anslagene for 2020 og investeringsanslagene i olje- og gassvirksomhet for 2021 er nedjustert sammenlignet med forrige måling. Nedjusteringene må ses i sammenheng med coronasituasjonen og den lave oljeprisen», heter det.

Les mer fra SSB her.

Nordeas anslag

På grunn av det betydelige oljeprisfallet i 1. kvartal og økt usikkerhet om prisutviklingen fremover, har oljeselskapene utsatt og kuttet investeringer. I fjor endte oljeinvesteringene på 177,5 milliarder kroner, og forrige undesøkelse anslo 185,4 milliarder kroner for i år.

Nordea Markets venter at det nyeste anslaget for 2020 vil ligge på rundt 155 milliarder kroner, en reduksjon på om lag 12,5 prosent år til år.

«Anslaget for 2021 er mer usikkert, men det blir nok også lavere. Oljesektoren vil bremse veksten i fastlandsøkonomien fremover, men Norge er mindre avhengige av oljeinvesteringer enn tidligere», heter det fra valutastrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov i morgenrapporten.