JOBLESS CLAIMS: – Selv om tallene fortsatt er langt over normalen, har vi sett de siste ukene at arbeidsledighetsraten basert på jobless claims har stabilisert seg, sier seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets.

– Dette var jo tett på forventningen i markedet, og niende strake uken med nedgang, kommenterer seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets til Finansavisen.

Under konsensus

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd; jobless claims kom inn på 1,88 millioner personer sist uke pr. 30. mai.

Det er litt verre enn hva konsensus så for seg. Økonomene estimerte at nye 1,80 millioner personer ville søke om ledighetstrygd. Sist uke var det 2,12 millioner førstegangssøkende.

Siden coronakrisen nådde Amerika, har nå rundt 43 millioner mistet jobbet i landet.

– Selv om tallene fortsatt er langt over normalen, har vi sett de siste ukene at arbeidsledighetsraten basert på jobless claims har stabilisert seg. Ettersom statene sakte, men sikkert åpner opp, er det grunn til å forvente at ledigheten igjen tar seg ned, sier Grangård.

– Spørsmålet blir jo hvor fort denne prosessen vil gå. Det er bra at jobless claims går ned, men dagens tall var litt skuffende i den forstand at antallet personer som fortsatt var på dagpenger; continuing claims steg litt, fortsetter han.

Uken før hadde continuing claims falt litt, noe som betydde at flere fikk jobben tilbake enn antallet som mistet den.

– Det fortsatte altså ikke denne uken, og er et foreløpig tegn på at det vil ta tid å få ledigheten ordentlig ned.

– Det går tregt

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets peker også på at nedgangen var som ventet.

– Positivt med bedring, men det går tregt, sier Magnussen, som mener det var litt skuffende at continuing claims steg og ledighetsraten er opp til 14,8 prosent, fra 14,3 prosent.

– Åpning av økonomien vil antakelig gi en mer markert bedring før utover i juni, sier Magnussen.