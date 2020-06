Det har vært et rally uten sidestykke i historien

RALLY: De siste ukene har New York-børsen steget kraftig. Foto: Reuters

Siden 23. mars, da S&P 500-indeksen nådde en bunn, har indeksen gått 39,6 prosent. Ryan Detrick, seniorstrateg i LPL Financial, understreker ifølge CNN at det er den sterkeste oppgangen som noensinne har funnet sted i løpet av 50 handelsdager.

«Det er et gammelt ordtak som sier at aksjer tar trappene opp og heisen ned, men i den siste markedssyklusen var heisturen opp nesten like rask som veien ned», skal analytikere i Bespoke Investment Group ha uttalt, ifølge CNN.

Mange investorer velger tydeligvis å tone ned risikoen forbundet med økt spenning mellom USA og Kina og utbredt sivil uro i USA.

Onsdag kunne New York Times fortelle at den amerikanske regjeringen har planer om å nekte kinesiske flyselskaper å fly inn og ut av landet.

Torsdag kom tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter som viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,88 millioner personer sist uke (pr. 30. mai). Siden coronakrisen nådde USA har rundt 43 millioner mistet jobben i landet.