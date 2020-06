Slik reagerer New York-børsen på torsdagens tall

TORSDAG: Handelen på New York-børsen starter i rødt. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,2 prosent og står i 9.6639,90 poeng mens Dow Jones står i 26.222,08 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent.

Jobless claims

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,88 millioner personer sist uke (pr. 30. mai).

Det var ventet at 1,80 millioner personer ville søke om ledighetstrygd. Sist uke var det 2,12 millioner førstegangssøkende. Siden coronakrisen nådde USA har rundt 43 millioner mistet jobben i landet.

Handelsunderskudd

USAs handelsunderskudd økte til 49,4 milliarder dollar i april, viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Ifølge MarketWatch var det ventet et underskudd på 49,5 milliarder dollar.

I mars var det amerikanske handelsunderskuddet på 42,3 milliarder dollar. Tallet er revidert fra en opprinnelig måling på minus 44,4 milliarder.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har besluttet å holde styringsrenten uendret på null. Samtidig holdes de marginale innskudds- og utlånsrentene uendret på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent.

Sentralbanken øker imidlertid obligasjonskjøpene gjennom PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) med langt mer enn ventet – med 600 milliarder euro til totalt 1.350 milliarder euro.