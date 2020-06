Rød dag på Europa-børsene

Det var rødt over hele rekka på de europeiske børsene torsdag.

Nedgangen skjedde etter at ECB-sjef Christine Lagarde under en pressekonferanse sa at usikkerheten knyttet til de økonomiske prognosene er "eksepsjonell", spesielt når det gjelder størrelsen og omfanget av gjeninnhentingen etter coronakrisen.

Lagarde sa at eurosonen vil se en rekordstor nedgang i BNP i andre kvartal og deretter vil man se en innhenting i økonomien i tredje kvartal når smittevernstiltak lempes ytterligere, støttet av gunstige finansieringsforhold, en ekspansiv finanspolitikk og en gjenopptakelse av økonomisk aktivitet.

Som ventet hold ECB renten uendret, men økte krisestøtten mer enn ventet.

Den tyske DAX-indeksen endte ned 0,45 prosent, mens FTSE 100 i London endte ned 0,64 prosent.

CAC 40 i Paris falt 0,21 prosent, mens spanske IBEX 35 falt 0,78 prosent.

Oslo Børs utmerket seg positivt med en oppgang på 0,35 prosent.