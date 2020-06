Nedgang på Wall Street etter skuffende jobbtall

Det endte med nedgang på Wall Street torsdag, og markedet tok seg dermed et pust i bakken. To av de tre toneangivende indeksene falt.

Nedgangen skjedde etter at ferske tall fra arbeidsmarkedet ble dårligere enn ventet. Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 1,877 millioner i forrige uke.

På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 1,800 millioner personer, ifølge Direkt Makro.

Børsene har allikevel steget betydelig denne uken på håp om at det verste fra coronakrisen har passert.

- Mai kan ende opp med å ha vært snupunktet for krisen. Måneden endte med viruset tilsynelatende under kontroll med raskere enn ventet gjenåpning av økonomien. Juni vil fortelle oss om den trenden forsetter. Akkurat nå ser ting mye bedre ut enn vi ville forventet for en måned siden, sa investeringssjef Brad McMillan i Commonwealth Financial Network, til CNBC.

Markedet fikk samtidig drahjelp av ECB som økte rammen på krisestøtten med 600 milliarder euro til 1.350 milliarder euro. Denne økningen var større enn ventet.

Ellers viste ferske tall torsdag at produktiviteten utenfor landbrukssektoren i USA var ned 0,9 prosent i første kvartal 2020.

Det var på forhånd ventet en nedgang i produktiviteten på 2,7 prosent i kvartalet, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 0,05 prosent til 26.281,82.

12 av de 30 aksjene i indeksen steg.

For andre dag på rad ble Boeing vinneren med en oppgang på 6,33 prosent. Flyprodusenten steg i går 12,90 prosent etter det ble klart at de var blitt enige med reiselivskonsernet TUI om erstatning for at alle 737 MAX-fly ble satt på bakken.

JP Morgan og Goldman Sachs steg 2,23 og 2,02 prosent, mens Caterpillar steg 1,50 prosent.

På taperlisten finner vi blant annet oljegigantene Exxon Mobil og Chevron som falt 0,31 og 0,92 prosent.

Apple endte ned 0,88 prosent.

Nasdaq falt 0,69 prosent til 9.615,81.

Amazon falt 0,72 prosent, mens Facebook endte ned 1,68 prosent.

Netflix falt 1,81 prosent, mens Alphabet falt 1,73 prosent.

Tesla endte ned 2,10 prosent.

S&P 500 falt 0,34 prosent til 3.112,35.

Dagens soleklare vinner ble American Airlines som steg hele 41,25 prosent. Oppgangen skjedde etter flyselskapet meldte det ville øke innenlandskapasiteten betydelig neste måned.

Andre og tredjeplass ble også kapret av to flyselskaper. United Airlines og Delta Airlines steg henholdsvis 16,20 og 13,77 prosent.

Cruisegigantene Norwegian Cruise Lines og Carnival endte opp 9,01 og 7,19 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 1,21 prosent til 25,97.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 1,29 prosent til 39,94 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,03 prosent til 37,10 dollar per fat.

Yielden på de lange rentene steg torsdag. 10-åringen er opp 6,9 basispunkter til 0,81 prosent, mens 30-åringen er opp 8,6 basispunkter til 1,62 prosent.

Gullprisen er opp 0,93 prosent til 1.720,70 dollar per unse.