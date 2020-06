dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er fredag morgen opp 0,6 prosent.

Brent-oljen omsettes for 40,17 dollar fatet, opp 0,45 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent til 37,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,43 dollar ved børsslutt torsdag.

Berntsen

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,6] prosent.

«Oppgang i vente. Forsiktig optimisme i Asia. Amerikanske jobbtall i fokus», lyder det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,26 prosent, og CSI 300 er ned 0,27 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger marginale 0,02 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,25 prosent, Straits Times i Singapore klatrer 0,52 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,06 prosent.

Wall Street

På Wall Street var det pessimistisk stemning torsdag etter skuffende jobbtall. Nå venter investorene på flere signaler gjennom de månedlige jobbtallene «Non-farm payrolls», som legges frem fredag.

– Enhver ledende indikator vi følger for non-farm payrolls signaliserer færre jobbtap, men kun svært få av disse rapportenee så små forbedringer. Det kan tilsi at non-farm payrolls, til tross for at den kan vise en liten bedring, ikke nødvendigvis når opp til forventningene, sier Kathy Lien i BK Asset Management.

Dow Jones steg 0,05 prosent til 26.281,82 torsdag, Nasdaq falt 0,69 prosent til 9.615,81, mens S&P 500 falt 0,34 prosent til 3.112,35.

VIX, eller fryktindeksen, steg 1,21 prosent til 25,97.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs gikk lenge mot fall torsdag, etter solide oppganger tirsdag og onsdag. En halvannen time før stengetid snudde det imidlertid til pluss, og hovedindeksen endte opp 0,35 prosent til 833,31 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 6,44 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak, kl. 08.00

Norge: BNP april, kl. 08.00

Norge: Konjunkturtendensene 2020/2, kl. 08.00

Norge: Industriproduksjon april, kl. 10.00

UK: Gfk konsumenttillit mai, kl. 01.00

Japan: Forbrukerkonsum april, kl. 01.30

Tyskland: Industriordrer april, kl. 08.00

USA: Arbeidsmarkedsrapport mai, kl. 14.30

Annet:

Norwegian: Trafikktall mai, kl. 08:00

Aprila Bank: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 10.00

SAS: Trafikktall mai, kl. 11:00

Nova Austral: Investorkonferanse ifm. Q1, kl. 15.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)