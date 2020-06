Pappvinsalget økte med 45 prosent under coronakrisen

Det viser tall fra Arcus, skriver Dagens Næringsliv.

Arcus-ansatte har måttet arbeide ekstraskift og helger for å holde tritt med etterspørselen. Mye tyder på at nordmenn har lagt om sine drikkevaner i tiden med stengte restauranter og stengt svenskegrense ettersom konsumet av pappvin fortsatt er på et høyt nivå.

Vin på kartong står fra før av for nærmere 60 prosent av salgsvolumet til Vinmonopolet.

(©NTB)