Krisetall: Tapte 8,7 milliarder kroner på 90 dager

Den amerikanske kleskjeden Gap har blitt knallhardt rammet av coronapandemien. I første kvartal 2020 omsatte selskapet for 2,11 milliarder dollar, mot 3,71 milliarder dollar i første kvartal 2019.

Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 1,24 milliarder dollar, mot et positivt driftsresultat på 316 millioner dollar for et år siden. Resultat før skatt ble på minus 1,26 milliarder dollar, mot et positivt resultat på 302 millioner dollar i samme periode i fjor.

Pengene renner ut

Gap fikk et negativt nettoresultat på 932 millioner dollar, eller 8,7 milliarder kroner, mot et overskudd på 227 millioner dollar, eller 2,1 milliarder kroner i første kvartal 2019.

Ifølge CNN er dette de verste kvartalstallene i selskapets 51 år lange historie.

I løpet av første kvartal 2020 ble Gap nødt til å stenge 90 prosent av butikkene på grunn av coronapandemien, noe som førte til at salget stupte 43 prosent i perioden. Den gode nyheten er at gjenåpningen ligger foran planen.

Det er også gode nyheter at nettsalget for mai var det dobbelte av hva det var for et år siden.

Sliter med å betale husleie

Store tap og et kraftig fall i omsetningen har ført til økonomiske utfordringer for kleskjeden. Ifølge CNN har Gap sluttet å betale husleie i mange av butikkene sine, noe som har resultert i søksmål fra noen av utleierne.

Denne uken saksøkte Simon Property Group, landets største kjøpesenteroperatør, Gap i delstaten Delaware for 66 millioner dollar i utelatt husleie. I en uttalelse fra Gap heter det at selskapet prøver å oppnå en avtale med utleierne.

Gap-aksjen falt over fem prosent i etterhandelen på New York-børsen torsdag.