Sjefstrateg: – Aksjemarkedene virker å være «priced for perfection»

«Etter den kraftige kursoppgangen synes nå aksjemarkedene å være «priced for perfection», et vil si. at det er prises inn en kraftig rekyl i økonomien og i selskapsinntjeningen, samtidig som det forutsettes at stimulansene fra sentralbankene vil fortsette og muligens utvides», skriver Christian Lie i en oppdatering fredag.

Aksjemarkedene er i ferd med å legge en god uke bak seg. Oslo Børs er opp 4,77 prosent den seneste uken. Hovedindeksen er nå i 844,72 poeng. Like høyt som i starten av mars, før det store fallet. På det laveste var Oslo Børs i 605,28 poeng.

Kraftige stimulanser fra regjeringer og sentralbanker har hjulpet markedene godt. Særlig i USA, hvor aksjene lenge har prestert bedre enn de europeiske.

«I tillegg er det trolig en forventning om at nye større kursfall vil møtes med flere stabiliserende tiltak fra sentralbanker og myndigheter. Denne oppfatningen bidrar til å redusere oppfattet risiko ved å eie aksjer/kredittobligasjoner, som igjen bidrar til at avkastningskravet fra investorer har falt», skriver Lie og fortsetter:

«Dette er sammenfallende med til dels svært høy prising av aksjer i en periode med svært høy usikkerhet knyttet til makro, inntjening og geopolitikk».

Tidligere denne uken kom det frem at Danske Bank er marginalt mer positive til verdensøkonomiens utvikling. Meglerhuset ser 50 prosent sannsynlighet for en U-formet utvikling i BNP-veksten og en normalisering i 2022.

Meglerhuset tror nå på 15 prosent (mot tidligere 10 prosent) sannsynlighet for V-formet rekyl. Mens de anslår at det er 35 prosent sjanse for W-formet utvikling.