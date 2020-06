Arctic Securities' Henriette Trondsen om Telenor

Torsdag kveld viste Daily Pakistan i en artikkel til at covid-19-situasjonen påvirker den økonomiske utvikling i utviklingsland som Pakistan, der alle sektorer, inklusive telekomsektoren, tynges av situasjonen, skriver TDN Direkt.

Ifølge godt informerte kilder er det kapasitet til 2-3 aktører i telekommarkedet i Pakistan, mot dagens situasjon med fire operatører.

En fusjon mellom Telenor Pakistan og Ufone er sannsynlig, og hvis dette skjer vil antallet aktører bli redusert til tre, skriver nettsiden, som legger til at etter det har vært initielle samtaler mellom Ufone og Telenor Pakistan, og at telekommyndighetene i landet ventes å støtte en slik sammenslåing.

Usikker på godkjennelse

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities sier ifølge nyhetsbyrået hun er usikker på om telekommyndighetene i Pakistan vil godkjenne en sammenslåing mellom Telenor Pakistan, som er landets nest største operatør med en markedsandel på 28 prosent, og Ufone, som er fjerde størst med en markedsandel på 14 prosent.

Hun mener videre at det er mer sannsynlig at Telenor vil gjennomføre M&A-aktivitet i Asia enn i Europa som følge av mindre motstand fra regulatoriske myndigheter i Asia.

I tillegg ser analytikeren ifølge TDN Direkt økt sannsynlighet for M&A-aktivitet i Asia etter at Telenor tidligere i år utnevnte Jørgen C. Arentz Rostrup, som var finansdirektør i Telenor, som leder for Telenors Asia-virksomhet.

Reflektert i estimatene

Ellers peker analytikeren på at investorene nå er opptatt av hvordan covid-19-situasjonen vil påvirke Telenor, spesielt i Asia.

Trondsen mener imidlertid effekten allerede er reflektert i estimatene, og hun anslår en lignende negativ ebitda-effekt som var tilfelle i andre halvdel av mars, skriver nyhetsbyrået.

Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Telenor med kursmål 181 kroner. Aksjen stiger fredag ettermiddag 0,1 prosent til 150,05 kroner på Oslo Børs.