Sjokkerende tall gir rally på New York-børsen

POSITIV START: Fredag peker pilen opp på New York-børsen Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 9.703,77 poeng mens Dow Jones står i 26.969,59 poeng etter en oppgang på hele 2,6 prosent.

Oppdatert klokken 15:45: Nasdaq er opp 1,6 prosent, Dow Jones har lagt på seg 2,8 prosent mens S&P 500 er opp 2,3 prosent.

På høyeste notering fredag ettermiddag ligger Nasdaq 0,28 prosent under all-time high på 9.838,40 fra 19. februar i år. Fra bunnen intradag på 6.516,40 den 23. mars er oppgangen da på hele 50,2 prosent.

Makro

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) økte med 2,5 millioner i mai. Samtidig har det blitt kjent at arbeidsledigheten gikk ned fra 14,7 prosent til 13,3 prosent.

Det var på forhånd ventet at sysselsettingen skulle falle med åtte millioner personer, og at arbeidsledigheten skulle stige fra 14,7 til 19,8 prosent, ifølge Direkt Makro.

I april falt antall sysselsatte med 20,7 millioner (revidert).

Lønnsveksten på årsbasis var i mai på 6,7 prosent, mot en ventet vekst på 8,5 prosent.

Analytikerne har blitt mer positive

Tidligere denne uken kom det frem at Danske Bank er marginalt mer positiv til verdensøkonomiens utvikling. Meglerhuset ser 50 prosent sannsynlighet for en U-formet utvikling i BNP-veksten og en normalisering i 2022.

Kraftige stimulanser fra regjeringer og sentralbanker har hjulpet markedene godt. Særlig i USA, hvor aksjene lenge har prestert bedre enn de europeiske.