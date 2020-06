Europabørsene klatret etter nye USA-tall

Europa-børsene ble løftet solid opp på fredag etter at USA rapporterte nye jobbtall om sysselsatte utenfor landsbrukssektoren (non-farm payrolls), skriver CNBC.

På forhånd var det ventet at sysselsettingen skulle øke med over 8 millioner personer og at arbeidsledigheten skulle stige til 19,5 prosent. Det ville i så fall vært de verste jobbtallene siden Den store depresjonen på 30-tallet, skriver nyhetsbyrået.

Jobbtallene endte imidlertid opp med å overraske markedet, og viste at 2,5 millioner nye jobber ble skapt i USA i mai, noe som er det beste noensinne, ifølge CNBC. Dette ga positiv smitteeffekt på de europeiske børsene.

Storbritannias FTSE steg 1,8 prosent, Tysklands DAX økte 2,8 prosent mens Frankrikes CAC 40 klatret hele 3,1 prosent. Det var stort sett positive tall for alle børsene i Europa.

Stockholm-børsen steg også 1,75 prosent, mens børsen i Helsinki endte opp 1,58 prosent. Børsen i Danmark var stengt på grunn av feiring av nasjonaldagen.