Seadrill steg over 30 prosent på New York-børsen

Oslo Børs endte dagen med en stor børsfest. Med sin oppgang på 1,96 prosent var hovedindeksen en av Europas aller sterkeste på tirsdag. Målt i amerikanske dollar har hovedindeksen steget 63,64 prosent de siste 50 dagene, noe som gjør den nest best i verden, ifølge E24.

Kun børsen i Argentina har gitt bedre avkastning målt i amerikanske dollar.

Børsjubel på Wall Street

Også i USA steg alle de tre toneangivende indeksene, der teknologitunge Nasdaq Composite tikket inn til ny all-time high. Markedet var stort sett preget av de kruttsterke jobbtallene som ble rapportert inn av det amerikanske arbeidsdepartementet fredag.

Ifølge rapporten ble over 2,5 millioner nye arbeidsplasser skapt i verdens største økonomi forrige måned - den sterkeste rapporteringen noensinne. Dette responderte også de «norske» aksjene godt på.

Børsfest på Wall Street

Blant de «norske» aksjene var det Seadrill som imponerte absolutt mest. Aksjen steg 33,1 prosent og stengte på 0,39 amerikanske dollar. Dette er etter at det John Fredriksen-dominerte selskapet meldte inn tidligere denne uken at det ville bort fra New York-børsen.

Oljegiganten Equinor høstet også inn avkastning etter dagens solide oljeopptur. Equinor-aksjen imponerte med 5,49 prosent kursvekst og stengte på 16,71 dollar etter å ha fått drahjelp av oljerallyet fredag.

Tankrederiet Frontline var aksjen som hadde de minste svingningene og stengte 2,64 prosent opp på 8,16 amerikanske dollar på ukens siste børsdag.

I skrivende stund handles den amerikanske dollaren til 9,30 kroner.