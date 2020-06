Sjefsstrateg ser likheter med historiens lengste aksjerally

STRATEG ER «BULL»: Den kjente Wall Street-oksen i New York.

STRATEG ER «BULL»: Den kjente Wall Street-oksen i New York. Foto: NTB Scanpix

Etter utbruddet av coronaviruset kollapset Wall Street, men har likevel nesten hentet inn hele fallet.

Siden bunnen 23. mars, har Dow Jones-indeksen steget 45,8 prosent, mens indeksen er opp 6,8 prosent den siste uken. Hittil i år er Nasdaq-indeksen opp 9,4 prosent til nye rekorder.

«Når vi ser på denne uken, blir vi påminnet om rallyet som startet i mars 2009» sa John Stoltzfus, sjefsstrateg i Oppenheimer Asset Management til Yahoo Finance.

Mars 2009 var starten på et rally i aksjemarkedet som varte i 11 år, før det snudde i 2020 etter utbruddet av coronaviruset.

«Det vi ser er at markedet ser 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder inn i fremtiden, mens konsensus ser på resultatene for 2. kvartal og muligens nyhetene som kommer» la han til ifølge Yahoo Finance.Videre peker Stoltzfus på at aksjemarkedet mest sannsynlig vil oppleve en V-form, mens økonomien vil få en U-form.