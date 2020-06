Broren til Elon Musk solgte aksjer i Tesla

Kimbal Musk solgte 7.275 aksjer i Tesla i starten av juni, ifølge Barron's. Aksjene ble solgt for 895 dollar pr. aksje, noe som betyr at han solgte aksjer for totalt 6,5 millioner dollar. Det tilsvarer 60,5 millioner i norske kroner.

Salget skjedde etter at Musk utøvde 4.075 opsjoner til 370,8 dollar pr. aksje. I likhet med resten av markedet, stupte Tesla på Wall Street etter utbruddet av coronaviruset. 18. mars stengte Tesla-aksen på 361,2 dollar, noe som var under opsjonsverdien.

Etter transaksjonen eier han ifølge Barron's 130.848 aksjer og 45.925 opsjoner. I løpet av 2019 solgte han 64.285 aksjer for 350 dollar pr. aksje, til en verdi av 22,5 millioner dollar.

Til tross for at coronaviruset har ført til problemer for Tesla, er aksjen opp 111,7 prosent hittil i år. Det siste året har Tesla-aksjen klatret 316,0 prosent.