Equinor med ny klimaplan

LEGGER FREM NY KLIMAPLAN: – Fra vår posisjon på norsk sokkel skal vi utvikle nye løsninger som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner sammen med den maritime næring sier Irene Rummelhoff konserndirektør for Markedsføring midstrøm og prosessering (MMP) i Equinor.

LEGGER FREM NY KLIMAPLAN: – Fra vår posisjon på norsk sokkel skal vi utvikle nye løsninger som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner sammen med den maritime næring sier Irene Rummelhoff konserndirektør for Markedsføring midstrøm og prosessering (MMP) i Equinor. Foto: Equinor

Equinor lanerer mandag ambisjoner for å redusere egne utslipp fra skip, og for hvordan selskapet skal bidra til å avkarbonisere skipsfart.

Irene Rummelhoff konserndirektør for Markedsføring midstrøm og prosessering (MMP) i Equinor, mener selskapet, som produsent og bruker av maritimt drivstoff, har en betydelig mulighet.

– Fra vår posisjon på norsk sokkel skal vi utvikle nye løsninger som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner sammen med den maritime næring, sier hun.

For Equinors maritime virksomhet er ambisjonen:

Innen 2030: Halvere maritime utslipp i Norge sammenliknet med utslippene i 2005.

Innen 2050: Halvere globale utslipp sammenliknet med utslippene i 2008.

Ambisjonene for den maritime virksomheten er i tråd med målene til den Internasjonale sjøfartsorganisasjonen for global skipsfart (IMO) og mål satt av norske myndigheter.

Som leverandør av drivstoff til maritim sektor er Equinors ambisjon:

Innen 2030: Trappe opp produksjon og bruk av lavkarbondrivstoff.

Innen 2050: Betydelig øke produksjon og bruk av nullutslippsdrivstoff.

– Equinor vil spille en viktig rolle i å utvikle nye nullutslippsdrivstoff til skipsfarten, som for eksempel hydrogen og ammoniakk i kombinasjon med karbonfangst og lagring (..), sier Rummelhoff.

Tett sammarbeid

Videre vil Equinor øke andelen biodrivstoff i marint drivstoff, og utvikle ammoniakk og hydrogen fra naturgass i kombinasjon med karbonfangst og lagring eller ved elektrolyse av vann fra fornybar kraft.

– En vellykket utvikling av nullutslippsdrivstoff til maritim sektor vil kreve et tett samarbeid mellom industrien, skipsredere, teknologileverandører, internasjonale organisasjoner og myndigheter. Dersom vi lykkes, vil vi kunne gjøre skipsfarten utslippsfri og bidra til en mer bærekraftig utnyttelse av verdenshavene, sier Kjetil Johnsen, direktør for Shipping, skipsteknologi og vetting.

Fra 2015 har Equinor foretatt en gradvis fornyelse av sin tankskipflåte.

– Denne utskiftingen er et viktig bidrag til å nå de ambisjonene Equinor har satt. Vi forventer at den totale karbonintensiteten for tankskipflåten vil bli redusert med 45 % i 2025 i forhold til 2008, sier Johnsen.