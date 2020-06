Axactor forlenger avtale

Axactor har ifølge en melding forlenget en eksisterende forward flow-avtale med en kunde i Norge med ni måneder.

Den nye kontraktsperioden vil vare frem til mars 2022, og det årlige hovedvolumet forventes å være nær 70 millioner euro på tvers av 2.750 krav.

Det opplyses videre at kontrakten vil endres til å omfatte et element av tredjepartsinnkreving (3PC), som vil medføre reduserte forventede investeringer (capex) på over 20 millioner euro i år.

– Teamet i Norge er veldig glade for å utvide denne avtalen, basert på både kravene og det nære forholdet til selgeren, sier Stina Koren, Axactor Country Manager Norway.

Investeringen vil bli finansiert av Axactors tilgjengelige kontanter og selskapets eksisterende kredittfasiliteter.