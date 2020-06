Oslo Børs langt sterkere enn Europa-børsene

Oslo Børs stiger 0,48 prosent til 771,37 poeng etter en drøy times handel mandag. Hovedindeksen drives av høyere oljepris i kjølvannet av møtet i Opec+ i helgen, hvor det ble enighet om å kutte 9,7 millioner fat pr. dag til slutten av juli.

Et fat brentolje koster nå 42,82 dollar pr. fat. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Det er særlig verdt å bemerke at Saudi Arabia og Russland sammen trumfet gjennom ytterligere kutt for landene som hittil ikke har levert fullt iht. avtalen. Altså – jukserne er blitt bedt om både å etterleve og kompensere», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Foruten Oslo Børs stiger børsen 0,55 prosent i Moskva, mens Milano-børsen er opp marginale 0,02 prosent. Ellers er er det stort sett rødt i Europa denne mandagen.

I Frankfurt faller DAX 0,79 prosent, mens i Paris er det nedgang på 0,72 prosent for CAC40. AEX i Amsterdam faller 0,75 prosent. I Lisboa er nedgangen på 0,63 prosent. Swiss SMI er ned 0,48 prosent.

De øvrige nordiske børsene er også i rødt. I København er det nedgang på 0,77 prosent, mens Helsinki-børsen er ned 0,17 prosent. Stockholm-børsen svekkes med 0,46 prosent.