Dyrere jernmalm etter nedstengning

DYRERE: Her fra et Vale-anlegg i Brasil der jernmalm lastes ombord i to tørrlastfartøyer. Foto: Bloomberg

Jernmalmprisene stiger mandag etter at produsenten Vale ble nødt til å stenge i Brasil som en følge av coronaviruset. Delstatsmyndighetene beordret lørdag Vale om å stenge ned produksjon ved Irabira-komplekset, skriver TDN Direkt.

Produksjonsguidingen på mellom 310 og 330 millioner jernmalm blir likevel beholdt.

Ifølge TDN Direkt er Vale-nedstengningen ikke gode nyheter for de som venter på en innhenting i tørrlastmarkedet i tredjekvartal. Analysesjef i Pareto Securities, Eirik Haavaldsen, skriver i en oppdatering mandag at capesize FFA-kontrakter har handlet ned på lave volumer, og han mener dette er et ytterligere bevis på hvor mye av en volatil "black box" tørrlast er blitt.

På den positive siden for tørrlast er at Hedland-havnen i Australia, hovedhavnen for jernmalm i landet, fikk eksportrekord i mai og noterte det nest høyeste nivået de noensinne har notert. Rekorden kom etter en økning på 4 prosent på årsbasis, til 47,8 millioner tonn jernmalm.