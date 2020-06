Vow har inngått europeisk metall-kontrakt

Vow har inngått kontrakt med et av de største resirkuleringsselskapene for jernholdige og ikke-jernholdige metaller i Europa, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Vow skal levere en applikasjon for å sortere kobberdeler i jernholdige avfallsstrømmer.

Kontrakten har en verdi på 230.000 euro og består også av å integrere en robottsorteringsenhet på en av deres mange avfallsbehandlingslinjer av strimlede metalldeler.

– Selv om dette er en liten ordre, er det en milepæl for oss. Jeg er også imponert over at teamene våre kan industrialisere denne løsningen for markedet innen 18 måneder, sier Henrik Badin, adm. direktør i Vow.

Avfallssorteringsrobotikk basert på kunstig intelligens er et lite gjennombrudd innen avfallshåndtering og spesielt innen metallskrapindustri. Utviklingen innen denne teknologien representerer et markedspotensial for Vow på mer enn 1000 enheter i Europa.