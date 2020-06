Smarte kvitteringer kan spare norske bedrifter for milliarder

VIL HA MINDRE AV DETTE: Sveriges Energi- og digitaliseringsministeren, Anders Ygeman, vil at flere bedrifter skal digitalisere kvitteringene sine.

VIL HA MINDRE AV DETTE: Sveriges Energi- og digitaliseringsministeren, Anders Ygeman, vil at flere bedrifter skal digitalisere kvitteringene sine. Foto: Dreamstime

I dag må de fleste bedrifter og organisasjoner håndtere sine kvitteringer manuelt, noe som koster næringslivet og offentlig sektor flere milliarder kroner hvert år. Men på grunn av såkalte smarte kvitteringer, som automatisk sendes fra salgsstedet til bedriftens eller organisasjonens system så snart et kjøp er gjort, vil bedrifter slippe det fremover.

Denne typen tjenester har vært på markedet i noen år i liten skala, men siden i fjor har Eurocard og danske Storebox, bygget opp en digital infrastruktur, noe som har lagt grunnlaget for at flere vil slippe å hanskes med kvitteringer.

Beskytte forbrukerne

Ifølge butikkene Storebox har kontakt med, ligger prisen pr. kvittering på mellom 5 og 10 øre, i tillegg til de administrative kostnadene. Det er også beregnet at det koster mellom 5 og 7 euro for en bedrift å håndtere en kvittering, og det gjennomføres rundt 200 millioner transaksjoner i året i Norge av private eller offentlige virksomheter. Dette innebærer en årlig kostnad på omtrent 1 milliard euro, eller rundt 10 milliarder kroner, i året for norske bedrifter.

– Først og fremst er digitale kvitteringer langt lettere enn å ta vare på fysiske papirremser. Men når du kobler digital kvitteringsstyring til virksomhetens IT-system, gir det enorme administrative besparelser. I tillegg frigir det tid til de ansattes egentlige arbeidsoppgaver, sier Ivan Sandqvist, adm. direktør i Storebox.

Den svenske Energi- og digitaliseringsministeren, Anders Ygeman, sa i desember at han ville se færre papirkvitteringer. Ifølge Ygeman er utfordringer ved vanlige papirkvitteringer knyttet til beskyttelse av forbrukere. Problemene oppstår typisk ved reklamasjons- og garantisaker når kvitteringen er mistet eller at den er blitt uleselig, slik at man ikke kan kreve sine rettigheter.